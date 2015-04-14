حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالشروع في خطف طفل

أمر عبد الرحمن عفيفي، وكيل نيابة الخليفة، بحبس عاطل لاتهامه بالشروع فى خطف طفل بالمرحلة الابتدائية ،4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت البداية أثناء سريان الطفل م.أ ،11 سنة ،تلميذ بالصف السادس الابتدائى ،بشارع القرفة الكبرى بمنطقة الخليفة ، أمام منزله ،فاستوقفه رجل يدعى ا ع 40 سنة عاطل وحاول تكميم فمه لخطفه، إلا أن والدة المجني عليه شاهدت الموقف بالكامل فجأة ،فصرخت من أجل إنفاذ الأهالى نجلها.

وتمكن عدد من المارة من القبض على المتهم، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة الخليفة، وحرر المحضر اللازم للواقعة ،واخطرت النيابة العامة للمباشرة التحقيق.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة خطف الطفل، وهدفه وراء ذلك تربيته، لأن كل أطفاله بنات فقط- على حد قوله-.