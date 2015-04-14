مستشار مفتى الجمهورية: المتطرفون حرموا البنوك لإضعاف الاقتصاد المصرى

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية تعى تماما مسألة التعاملات المالية مع البنوك، وقد حسمها العلماء، وعلينا ألا نستمع للجماعات المتطرفة التى تحرم التعامل مع البنوك وأنهم يريدون أن يجعلوا الاقتصاد المصرى مهلهلا، وهم لا يعلمون أن العلماء حسموا الأمور.

وأضاف المستشار الأكاديمى لمفتى الجمهورية فى كلمته بالندوة المشتركة بين اليوم السابع، ودار الإفتاء المصرية حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها، علينا أن نعرف ما يراد بأمتنا من فتاوى الجماعات المتطرفة، والتى تدعو إلى فقه الموت، ونحن نتكلم أمامها عن فقه الحياة، خاصة أن دار الإفتاء أباحت التعامل مع البنوك، قائلا: "حط فلوسك فى البنوك"، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة تحرم التعامل مع البنوك من أجل ضعف الاقتصاد المصرى .

من جانبه، قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية، إن عنصر المال من الركائز الأساسية فى تقدم المجتمع، وهناك بعض الجماعات لا تريد تقدم المجتمع المصرى، مشيدا بمبادرة اليوم السابع "حط فوسك فى البنوك".

وأضاف أمين الفتوى والتدريب بدار الإفتاء المصرية فى كلمته، حول المعاملات المالية والبنوك وموقف الإسلام منها، أن دار الإفتاء استجابت لتلك المبادرة لدورها الأساسى فى بيان الرأى الشرعى حول المعاملات المالية.

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