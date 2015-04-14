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أهالى ترسا يتظاهرون ضد إطلاق اسم "فاتن حمامة" على مدرسة قريتهم بالقليوبية

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أهالى ترسا يتظاهرون ضد إطلاق اسم "فاتن حمامة" على مدرسة قريتهم بالقليوبية أهالى ترسا يتظاهرون ضد إطلاق اسم "فاتن حمامة" على مدرسة قريتهم بالقليوبية
نظم العشرات من أهالى قرية ترسا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، أمام المدرسة الإعدادية المشتركة والتى تحمل اسم القرية، احتجاجاً على تغيير اسمها إلى مدرسة فاتن حمامة بناءً على قرار المحافظ المهندس محمد عبدالظاهر.

ورفع المشاركون لافتات تعلن رفضهم للقرار الذى اعتبروه إهداراً لاسم بلدهم دون أى مراعاة لاعتزازهم وفخرهم باسم قريتهم، مؤكدين أن القرار جاء مجاملة لبعض الشخصيات المقربة من المحافظ دون النظر للمصلحة العامة وشعور أهالى القرية.

كان المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية، قرر إطلاق اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، على أكبر مجمع للمدارس بقرية ترسا مركز طوخ، مسقط رأس زوجها الطبيب محمد عبدالوهاب.

وأوضح المحافظ، أنه اتخذ ذلك الإجراء تقديرًا لمكانة الفنانة الراحلة، التى كالنت نموذجًا للزمن الجميل وجيلا لن يتكرر ولأننا كمصريين نقدر الفنان الذى يقدم فنا راقيا ليبقى فى ذاكرة التاريخ.

وفى سياق متصل، أرسل سعد زغلول المحامى إنذارا على يد محضر قيد بتاريخ 11 إبريل الجارى " محضرين طوخ " لمحافظ القليوبية والمسئولين بالتعليم يطالبهم بوقف القرار رقم ( 107 ) لسنة 2015 والذى يقرر إطلاق اسم الفنانة فاتن حمامة على مدرسة ترسا الإعدادية للتعليم الأساسى لكونه أثار غضباً شديداً بين أهالى القرية بجميع فئاتهم وأطيافهم وأولياء أمور الطلاب.
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مصر 365