التربية والتعليم: حرق 82 كتابا بمدرسة فى الجيزة لمؤلفين ينتمون للإخوان

كشفت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة حقيقة واقعة حرق الكتب الداعمة للإرهاب والعنف التى تم ضبطها وحرقها فى فناء مدرسة فضل الحديثة بالهرم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك مديرية التربية والتعليم، إن الكتب المضبوطة لم تكن فى القائمة المسموحة بها للمكتبات المدرسية بمعرفة الوزارة، وأنه تم تسريبها إلى مكتبة المدرسة دون المرور على اللجنة المُكلفة بتيسيير العمل بمعرفة مجلس إدارة 30 يونيو المتحفظ عليها ضمن ممتلكات مدارس الإخوان.

>وأوضحت مديرية التربية والتعليم حسب بيان صادر عن الوزارة، أن التعليمات الأمنية تقضى بإعدام الكتب الخارجة عن المألوف وليس فرمها، ومن هنا كان اللجوء لحرق الكتب المضبوطة بعد التأكد من مخالفة مضمونها لمبادئ الإسلام المعتدل .

>وقالت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الهدف الأساسى من حرق الكتب داخل المدرسة هو إثبات ضبطها ولتكون عبرة لحظر أى أفكار متطرفة، لافتة إلى أن أى مطبوعات مذكور فيها إسم الله يفضل أن تحرق ولا تفرم ولا تلقى فى المهملات حفاظاً على اسم الله جل جلاله، وقالت إنه فور اكتشاف الكتب الممنوعة تم تشكيل لجنة مكونة من، طارق حسين الخضرى مدير عام إدارة الهرم رئيساً، وفاطمة يحيى محمود مدير متابعة فنية بالمديرية عضو، وعفاف أبو بكر عثمان شئون قانونية بالمديرية عضو وآلاء أبو زيد عبد العال توجيه مالى وإدارى عضو ومحمود محمد محمود أمن المديرية عضو، وذلك لجرد كل محتويات المدرسة والتأكد من الكتب المخالفة، وهو ما تم بالفعل.

القائمة تضم 82 كتابا

وكشفت اللجنة عن وجود عدد 82 كتابا غير واردة بالقائمة الوزارية وقامت اللجان برئاسة مدير المدرسة وبعد إخطار توجيه المكتبات بعمل محضر إعدام لهذه الكتب وتم تجميع الكتب المراد إعدامها ووضعها فى كرتونة وتم تشميعها ومرفق بيان بأسماء بعض الكتب وتم فض التشميع وحصر الكتب الموجودة بكشوف الاستبعاد المرفقة ومضاهاة عناوين الكتب الموجودة بكشوف الاستبعاد المرفقة ومضاهاة الكتب المستبعدة بالقائمة الببلوجرافية الوزارية وجميع الكتب الموجودة غير مطابقة للقائمة الوزارية ووجود بعض المؤلفين مُعادين للوطن مثل (على القاضى) والبعض ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين مثل "رجب البنا – محمد محمد المدنى" .

وأوضحت اللجنة أنه تم إعدام وحرق هذه الكتب فى فناء المدرسة بتواجد الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ومدير عام إدارة الهرم واللجنة المُشكلة بعاليه، ووجود أعضاء من إدارة العلاقات العامة بالمديرية مصحوبة بأغانى وطنية مثل (يا أغلى اسم فى الوجود –والنشيد الوطنى– تحيا مصر) مع رفع الأعلام المصرية عالياً بأيادى الحاضرين مع ملاحظة توافر وسائل الأمان من طفايات حريق وجرادل رمل وأفراد أمن أثناء الإعدام والحرق .

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