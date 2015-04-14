مبعوث الأمم المتحدة لليبيا: الإعداد للقاء يجمع القبائل الليبية فى مصر

أكد برناردينو ليون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا أهمية دور مصر فى حل الأزمة الليبية وهى تساند الحوار والعملية السياسية الجارية فى ليبيا، مشيرا إلى أن مصر تشن حملة ضد الإرهاب وذلك بسبب الهجمات المختلفة التى تتعرض لها والحادث البشع الخاص بذبح 21 مصريا على يد تنظيم داعش فى ليبيا.

وقال المبعوث الأممى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء ،فى ختام أعمال الجولة الثانية من الحوار بين الفرقاء الليبيين ـ إن مكافحة مصر للإرهاب لم يمنعها من مساندة العملية السياسية فى ليبيا وصولا لتشكيل حكومة وحدة وطنية وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال القمة العربية بشرم الشيخ حيث جدد مساندته لأهمية الوصول إلى اتفاق سياسى للأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأضاف ليون انه يتم الإعداد حاليا للقاء يجمع القبائل الليبية المختلفة حيث سيعقد فى مصر التى سيكون لها دور مشارك وحيوى ومساند لكل مسالك الحوار والمفاوضات وداعم لمجموعات العمل، مشددا على أهمية هذا اللقاء.