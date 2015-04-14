ارتفاع درجة الحرارة وضغط الدم وأدوية السيولة من مسببات نزيف الأنف

أسباب حدوث نزيف الأنف

نزيف الأنف أحد الأعراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل عديدة منها ضعف الشعيرات الدموية أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من أسباب.>يقول الدكتور يحيى محمد النجار طبيب الأنف والأذن والحنجرة، إن كثيرا من الأشخاص يعانون من حدوث نزيف بالأنف خاصة بفصل الصيف نتيجة أسباب وعوامل عديدة أهمها:>1) ارتفاع درجة حرارة الجو والجفاف.>2)الإصابة بنزلات البرد والتهابات الأنف.>3) نتيجة الحكة بالأنف.>4) الإصابة بكدمات الأنف نتيجة حادث.>5)ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الذى تؤدى لحدوث النزيف.>6) تناول بعض الأدوية الذى تزيد من سيولة الدم وبالتالى النزيف مثل الأسبرين.>7)الأشخاص الذين يعانون من الإصابة ببعض الأمراض مثل سيولة الدم ومرض الهميوفيليا.>8)ضعف الشعيرات الدموية بالأنف نتيجة نقص الفيتامنيات أحد العوامل المسببة لحدوث نزيف بالأنف.

وينصح الدكتور يحيى الأشخاص الذين يعانون من تكرار حدوث نزيف الأنف بضرورة الذهاب للطبيب المعالج لإجراء الكشف الإكلينكى لتحديد سبب النزيف كما يجب قياس ضغط الدم وإجراء تحليل صورة دم كاملة.

نصائح يجب مراعاتها عند حدوث نزيف الأنف

>ويستكمل الدكتور يحيى قائلا" يجب على الشخص الذى يعانى من النزيف بالأنف أن يميل راسه إلى الأمام ويضع قطعة من القطن بفتحتى الأنف ويقوم بالضغط عليهم لمدة 5 دقائق لوقف النزيف وفى حال عدم توقف النزيف يجب الذهاب للمستشفى على الفور.

ويتابع طبيب الأنف والأذن والحنجرة قائلا " يجب على الأشخاص الذين يعانون من تكرار النزيف بضرورة عدم التعرض للشمس، خصوصا وقت الذروة".