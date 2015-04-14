ضبط 110 كيلو بانجو بحوزة شخصين بمركز ديرمواس فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث ديرمواس، من ضبط 110 كيلو جرامات بانجو بحوزة شخصين يستقلان سيارة ملاكى بمركز ديرمواس.

تلقى اللواء محمد الهلباوى مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد محمد الغازى مأمور مركز شرطة ديرمواس، بتمكن النقيب أسامة جمال، والملازم أول حسام العرينى، بوحدة مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، من ضبط السيارة رقم 30456 ملاكى أسيوط، قيادة "حسن ص ع" 49 سنة سائق، ومقيم بقرية فزاره بالقوصية بأسيوط، وبرفقته "نبيل أ س" 39 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بأطفيح بالجيزة، وبحوزتهما 110 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين لمعرفة أبعاد نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.