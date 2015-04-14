ضبط مدربة خيول تقود 10 ساقطات لأعمال الدعارة داخل فندق شهير بالزمالك

تمكن رجال مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة، وإشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة، من ضبط 11 فتاة مصرية ويمنية ومغربية بتهمة ممارسة الدعارة، متلبسين داخل فندق شهير على ضفاف النيل بالزمالك.

كانت وردت معلومات إلى العقيد أحمد كشك رئيس مباحث آداب شرطة السياحة تفيد بقيام إحدى السيدات وتعمل مدربة خيول بأحد الأندية بحجز غرفة داخل فندق شهير بالزمالك ومعها مجموعة من الفتيات تقوم بتسهيل العمل مع السائحين العرب من راغبى المتعة الحرام داخل الفندق.

وبعد تقنين الإجراءات تمكن المقدم أيمن حسن والمقدم جاسر الزينى والرائد أحمد وربى، والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى ونقيب محمد فولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة من ضبط المتهمة الرئيسية " سمية.ع" مدربة خيول ومعها 10 فتيات بينهم اثنين يمنيات ومغربيه و7 مصريات من داخل غرف النزلاء العرب.

وبمناقشة المتهمة مدربة الخيول اعترفت باعتيادها تسهيل دعارة بعض النسوة الساقطات، نظرا لمرورها بضائقة مالية عقب سقوطها من أحد الخيول أدى لكسر بالعنق وعدم قدرتها على التدريب فاتجهت لممارسة ذلك النشاط للوفاء بالتزامتها المادية وضبطن بحوزتهن مبالغ مالية وهواتف محمولة، وأمر العميد يحيى مرزوق بالإدارة بتحرير محضر لهم، وإحالتهم للنيابة للتحقيق.



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