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كفيف يفوز بلقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات بالفيوم

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كفيف يفوز بلقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات بالفيوم كفيف يفوز بلقب الطالب المثالى على مستوى الجامعات بالفيوم
فاز الطالب أحمد حمدى خلف عبد العال "كفيف" بجامعة عين شمس بالمركز الأول فى مسابقة الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية، وجاء فى المركز الثانى باسم أحمد السيد صبيح، جامعة الإسكندرية، وتقاسم المركز الثالث كل من محمد عصام الدين حسن، جامعة الفيوم، وعمر عبد المحسن عبد الله، جامعة الأزهر.

كما فازت بلقب الطالبة المثالية صفاء محمد جمال الدين جامعة حلوان فى المركز الأول، وتقاسمت المركز الثانى ميرنا طلعت كامل صادق، جامعة عين شمس، وعبير جمال إبراهيم جامعة أسيوط، كما تقاسمت المركز الثالث مروة عبد الله عبد المقصود جامعة طنطا، ومى محمود إسماعيل جامعة جنوب الوادى.

وأكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم أن الهدف من مسابقة اختيار الطالب المثالى على مستوى الجامعات المصرية هو اكتشاف الطلاب المتميزين، الذين يمثلون طليعة علمية، وثقافية مميزة، ونموذجا مثاليا للطالب الجامعى.

جاء ذلك خلال توزيع رئيس الجامعة الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقتى الفردى، وفرق الجامعات الليلة الماضية والتى شارك فيها 80 طالبا، وطالبة يمثلون 21 جامعة على مستوى الجمهورية.

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