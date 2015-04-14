عبور 37 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2,5 مليون طن

عبرت قناة السويس، اليوم الثلاثاء، 37 سفينة بحمولة قدرها 2 مليون و454 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و157 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الصينية oocl tarea بحمولة قدرها 148 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى جدة.

وعبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و296 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة البضائع الصينية أيضا scvl Bacific ocean بحمولة قدرها 193 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إنجلترا.

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