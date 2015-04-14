وقفة أمام مدينة دسوق كفر الشيخ احتجاجاً على نقل مستودع غاز

نظم عدد من أهالى قرية كنيسة الصرادوسى التابعة لمركز دسوق، وقفة أمام مبنى مجلس مدينة دسوق، احتجاجا على نقل مستودع أسطوانات الغاز من القرية والموجود بمدخلها إلى خارج القرية بمسافة تبعد أكثر من 4 كيلو مترات، مما سيتسبب فى معاناة لأهالى القرية عند نقل الأسطوانات إلى داخل القرية.

وطالب المحتجون العدول عن القرار والإبقاء عليه مكانه وهددوا بالتصعيد فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.كما طالبوا بنقل قيادات المجلس القروى لعدم تفاعلهم معهم وعدم قيامهم بحل والتقى اللواء أحمد بسيونى زيد رئيس مركز ومدينة دسوق، بهم ووعدهم بدراسة مطالبهم والعمل على حلها.