حرمان 75 طالبا بالثانوى الفنى من الامتحان بالوادى الجديد لاستنفاذهم مدة الغياب

وافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد على قرار حرمان 75 طالبا من دخول امتحان الفصل الدراسى الثانى نهائياً، بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية بنين بالوادى الجديد، نظراً لاستنفاذهم مدة غياب المواد العملية 75% من نسبة الحضور.

وقال أكرم حمد الله مدير إدارة المدرسة، أن ما قامت به المدرسة جاء طبقاً للقرار رقم 139 المعدل لسنة 1981 الصادر بقانون التعليم المعدل بالقانون رقم 232 لسنة 1988، مؤكدا على أنه طبقاً للمادة 37 بأنه يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة، أن لا تقل نسبة الحضور للطالب عن 75% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب، وأنه لا يمكن أن يصدر قرار شخصى منه بعودتهم لأداء الامتحانات إلا إذا أصدر الوزير قرار بعودتهم مرة أخرى لأداء الامتحانات.

وأوضح مدير المدرسة أن هناك من الطلاب المفصولين لم يحضر للمدرسة لعمل إعادة قيد غير عابئ بالقوانين، مؤكدا على أن بعض الطلاب المحرومين كان يمكن السماح لهم بدخول الامتحان لو قاموا بعمل إعادة القيد.