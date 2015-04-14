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«السيسي» يكلف الحكومة بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل.. ويوقع علي وثيقة حماية النيل من التلوث

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«السيسي» يكلف الحكومة بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل.. ويوقع علي وثيقة حماية النيل من التلوث «السيسي» يكلف الحكومة بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل.. ويوقع علي وثيقة حماية النيل من التلوث

الرئيس عبد الفتاح السيسى

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انخ عرض علي الرئيس عبدالفتاح تقرير مفصلا عم نتائج الجولة الاخيرة مم مفاوصات سد النهضة بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا مشيرا الي ان الرئيس كلفه بتكثيف التعاون مع دول حوض النيل بالتوازي مع مختلف المسارات المتعلقة بالتعاون الثنائي الشامل وان العلاقات مع اي دولة من دول حوض النيل لن تكون علي تكون علي حساب الدول الاخري.
> واضاف مغازي في تصريحات صحفيةعقب لقاءه الرئيس السيسي الثلاثاء ان الرئيس وقع علي وثيقة حماية نهر النيل من التعديات والتلوث وأنه تم التركيز علي ان يكون النيل محورا للتعاون المشترك في كل المجالات والا يقتصر علي موضوعات المياه مشيرا الي انه ييتم تفعيل التعاون المشترك بين ودول حوض النيل لاقامة مشروعات لحصاد الامطار وتوفير مياه الشرب للمناطق المحرومة وخاصة في جنوب السودان وتنزانيا وكينيا واوغندا.
> واشار وزير الري الي ان المرحلة القادمة ستشهد المزيد من المشروعات المتعلقة بتطهير البحيرات الاستوائية من الحشائش واقامة العديد من موانئ الصيد لخدمات المجتمعات المحلية في المناطق المحيطة بهذه المناطق.
> وأضاف مغازي انه تم وضع تصور كامل للعلاقات مع دول حوض النيل، من خلال تبادل الزيارات من الخبراء وتدريب الكوادر الفنية فيها، وتنفيذ مشروعات تنموية في دول الحوض أو إستكمال المشروعات القائمة، مشيرا إلي إنه سيتم توقيع إتفاقيات للتعاون الثنائي مع كينيا في مجال إقامة الابار الجوفية، وإتفاقية آخري لرفع القدرات للكوادر الفنية في رواندا، والتوسع في إقامة محطات مياه الشرب في جنوب السودان وكينيا وتنزانيا.

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