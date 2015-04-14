قاضي بجنح مستأنف حدائق القبة يعدل عن قراره والمحامون يشكوه للتفتيش القضائي

تقدم محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة بشكوى إلى المستشار نصر شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي ضد أحد قضاة الجنح المستنأنفة بحدائق القبة ، متهما أياه بتغير قراره الذي أعلن أمام أكثر من 30 محاميا بإخلاء سبيل أحد المحامون المقبوض عليهم والمتهم بالتظاهر ، قبل أن يعدل عن قراره بالمخالفة للقانون.

وقال عثمان في شكواه :”حضرت وبصحبتى أكثر من 30 محامى أمام دائرة جنح مستأنف حدائق القبه كمحاميا عن محمد شعبان المحامى بالشرابية ، والمحبوس على ذمه قضيه تظاهر وقام بالترافع بإعتباره نقيبا للمحامين ، مضيفا “اقتنعت المحكمة بصحة دفاعنا ولم تدعنا نكمل المرافع وأصدرت قرارها فى المواجهه بإخلاء سببل الزميل وسطر رئيسها القرار “بالقلم الأحمر” ، على مرأى من الحضور والحرس وسكرتاريه الجلسة ، وبعد الجلسة بساعة فوجئت بالزملاء المحامين يخبرونى أن القرار مع الحرس ثابت به رفض استئناف الحبس واستمرار حبس المحامى ، وعلمت بعد ذلك أن الدائرة عدلت عن قرارها المعلن أمامنا جميعا “.

واعتبر عثمان أن هذه الواقعه تمثل خروج صارخ عن التقاليد ، والأعراف القضائية ، واعتداء على سيادة القانون وتعتبر جريمة فى حق العدالة تستوجب مساءلة فاعليها لأنها تفقدنا الثقة والطمأنينة فى هذه الدائرة وقراراتها.