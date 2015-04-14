مواطن يطلق عروسه بسبب طلباتها الغريبة

أقدم مواطن في إمارة عجمان على تطليق عروسه قبل شهر من موعد إتمام مراسم الزفاف، بسبب تأثر زوجته بالأفلام الهندية مما دفعها لمطالبته بإقامة حفل زفاف في الهند بالإضافة لحفل كبير في الدولة يجلب فيه خبيرة حنة من الهند لتزيينها، مما جعل الزوج يقرر أن يخسر كل التكاليف السابقة مقابل إنهاء حياته مع زوجته.

وقالت المحامية ليلى محمد، حسب موقع 24 إن "حالة الطلاق التي وقعت بين المواطن وزوجته هي من أغرب الحالات التي صادفتها، خلال عملي في المحاكم، وهي تقع ضمن مشكلات متطلبات الزفاف التي باتت من العوامل المتكررة في أسباب الخلافات الزوجية".

وأضافت المحامية: "طلق الزوج زوجته وتنازل عن كل ما دفعه من تكاليف، لأن عروسه طلبت منه أن يُحضر خبيرة الحنة التي ستقوم بنقش الحنة لها يوم زفافها من الهند وهذا سيكلفه خمسة آلاف درهم، كما طلبت العروس أيضاً أن يقيم لها حفل زفاف آخر في الهند وهو ما سيكلفه 70 ألف درهم".

وذكرت أن "العريس قرر إنهاء حياته الزوجية بعد تأكيده بأن عروسه شديدة الإعجاب والتأثر بالأفلام الهندية "البوليوودية"، وهو ما دفعها لكل تلك المتطلبات".

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