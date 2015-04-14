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الاشتباه فى تسمم 3 أشخاص بعد تناولهم وجبة فسيخ بكفر الشيخ

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الاشتباه فى تسمم 3 أشخاص بعد تناولهم وجبة فسيخ بكفر الشيخ الاشتباه فى تسمم 3 أشخاص بعد تناولهم وجبة فسيخ بكفر الشيخ
أكد الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استقبل 3 حالات يشتبه بتسممهم، وذلك عقب تناولهم وجبة فسيخ أثناء الاحتفالات بعيد شم النسيم .

وأشار إلى أن الحالات الثلاث عقب وصولهم للمستشفى، اشتكوا بحدوث دوار، وآلام بالبطن، وتعرضهم للقىء، موضحًا أنه أجريت لهم الإسعافات الطبية اللازمة، وتم تحويلهم لمستشفى حميات كفر الشيخ، لاستكمال العلاج بها، نظرًا لعدم وجود المصل اللازم لعلاج مثل هذه الحالات فى مستشفى دسوق .

والحالات الثلاثة المشتبه فى إصابتهم بالتسمم، هم "د.ع.إ.م" 30 سنة، ربة منزل، و"ش.ر.ا" 28 سنة ربة منزل، وتقيمان بقرية شباس الشهداء، و"ى.م.س"، 30 سنة، ويقيم بقرية دمنكه التابعتين لمركز دسوق.

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