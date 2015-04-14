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ضبط عاطلين بحوزتهما 25 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد

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ضبط عاطلين بحوزتهما 25 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد ضبط عاطلين بحوزتهما 25 قطعة حشيش فى حملة أمنية بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية أمن الوادى الجديد، ومباحث قسم شرطة الداخلة، من ضبط عاطلين بحوزتهما عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وذلك أثناء تنفيذ حملة أمنية مكبرة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 564 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2015م، وتم إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

وكان ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، من قسم شرطة الداخلة، يفيد بضبط "محمد. م" مواليد 1993م عاطل، و"أحمد. و" مواليد 1998 عاطل ومقيمان بمدينة الداخلة وبحوزتهما 25 قطعة حشيش، و3 هواتف محمولة ومبالغ مالية.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتها بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالمضبوطات وتم إحالته إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق.

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مصر 365