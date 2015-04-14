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حبس عاطل متهم بالشروع فى خطف طفل بالمرحلة الابتدائية بالخليفة 4 أيام

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حبس عاطل متهم بالشروع فى خطف طفل بالمرحلة الابتدائية بالخليفة 4 أيام حبس عاطل متهم بالشروع فى خطف طفل بالمرحلة الابتدائية بالخليفة 4 أيام
أمر عبد الرحمن عفيفى وكيل نيابة الخليفة، بحبس عاطل لاتهامه بالشروع فى خطف طفل بالمرحلة الابتدائية، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت أثناء سير الطفل م.ا ،11 سنة، تلميذ بالصف السادس الابتدائى، بشارع القرفة الكبرى بمنطقة الخليفة، أمام منزله، فاستوقفه رجل يدعى ا ع ،40 سنة، عاطل، وحاول تكميم فمه لخطفه، إلا أن والدة المجنى عليه رأت الموقف بالكامل، فصوتت من أجل إنقاذ الأهالى نجلها.

وتمكن عدد من المارة من القبض على المتهم، وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة الخليفة، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة للمباشرة التحقيق.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكابه واقعة خطف الطفل، وهدفه وراء ذلك تربيته لأنه يلد بنات فقط، وأنه فى حاجة ماسة للولد لكى يسانده فى الكبر، فأمرت النيابة بحبسه.
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