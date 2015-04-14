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المناظير أفضل تشخيص وعلاج للرباط الصليبى

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المناظير أفضل تشخيص وعلاج للرباط الصليبى المناظير أفضل تشخيص وعلاج للرباط الصليبى
الرباط الصليبى من المشاكل، التى يعانى منها أغلب الرياضيين، نتيجة لبعض الأخطاء ثناء اللعب والتدريب.

حول هذا يقول الدكتور حسن عامر حسن أستاذ الجراحة العامة، أن الرباط الصليبى عبارة عن أربعة أربطة تربط عظمتى القصبة والفخذ، حيث يمنع حركة عظمة القصبة للخلف، وعند حدوث إصابة به قد يحتاج إلى التدخل الجراحى، لافتا أن المناظير تعد من أحدث وأفضل علاجات الرباط الصليبى.

ويتابع أنهه من خلال المناظير يتم تشخيص الرباط الصليبى وإجراء عملية به، وتستغرق العملية من 10 دقائق حتى ربع ساعة، حيث يتم إدخال أنبوب إلى مفصل الركبة عن طريق فتحة صغيرة ويتم معالجة الرباط الصلبيى نهائيا.

يشير أستاذ الجراحة العامة أنه بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى، يأخذ المريض راحة لمدة أسبوع، والعلاج الطبيعى لمدة أسبوعين، ويتناول بعض الأدوية الروماتيزمية لتسكين الألم، وبعد ذلك يشفى المريض تماما ولا يعانى من أى مشكلة.

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