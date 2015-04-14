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بالصور.. أهالي «ترسا» يحتجون على تغيير اسم مدرسة القرية لـ«فاتن حمامة»

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بالصور.. أهالي «ترسا» يحتجون على تغيير اسم مدرسة القرية لـ«فاتن حمامة» بالصور.. أهالي «ترسا» يحتجون على تغيير اسم مدرسة القرية لـ«فاتن حمامة»

وقفة عدد من أهالي ترسا

تظاهر عدد من أهالي قرية “ترسا” في محافظة القليوبية، اعتراضًا على قرار المحافظة بتغيير اسم مدرسة “ترسا” إلى مدرسة الفنانة الراحلة “فاتن حمامة”.

وحمل المحتجون خلال وقفتهم عدد من اللافتات التي تُدين قرار المحافظ ومنها: “اغثنا يارئيس الجمهورية من شلة المنتفعين، اسم ترسا غالي علينا”.

وأضاف عدد من أهالي “ترسا”، المشكلة لاتتمثل في اسم الفنانة الراحلة “فاتن حمامة” التي نحمل لها الاحترام والتقدير، لكننا نعتز باسم قريتنا “ترسا” ونرفض تغييره.

وذكر الصحفي سمير البحيري -أحد أهالي القرية- أن محافظ القليوبية قد أصدر هذا القرار ليجامل أحد المقربين له، ولتحقيق منافع شخصية، مشيرًا إلى أن زوجها الدكتور محمد عبد الوهاب لا يعلم شيئًا عن هذا الأمر برمته؛ كما أن القرار شمل أن المدرسة تابعة لإدارة طوخ التعليمية، بالرغم من نقل تبعيتها إلى إدارة قها منذ سنوات.

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