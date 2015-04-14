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جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهما في أحداث الضبعية الطائفية إلي دور يوليو القادم

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جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهما في أحداث الضبعية الطائفية إلي دور يوليو القادم جنايات الأقصر تؤجل محاكمة 48 متهما في أحداث الضبعية الطائفية إلي دور يوليو القادم

صورة أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أحمد سلطان، وعضوية المستشارين يحيى محمد مهدي ومصطفى كامل إسماعيل، محاكمة 48 متهمًا في الأحداث الطائفية التي شهدها نجع حسان بقرية الضبعية غرب الأقصر في شهر يوليو من العام قبل الماضي إلي الجلسة الثالثة من دور يوليو القادم بناءً علي طلب الدفاع .

كانت منطقة نجع حسان بقرية الضبعية في غرب الأقصر، شهدت في شهر يوليو من عام 2013 أحداث عنف طائفي إثر مقتل مسلم على يد مسيحيين، حيث أسفرت الاشتباكات عن حرق وإتلاف 23 منزلًا، ومقتل حسان حسني صدقي سالم، 54 سنة، وأربعة آخرين هم روماني نصحي 42 سنة وإميل نسيم 40 سنة ومحارب نصحي 40 سنة وراسم تادرس 53 سنة، بجانب إصابة 3 آخرين من سكان المنطقة.

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