محلب يتفقد موقع تفجير الإنتاج الإعلامى.. ويؤكد: "الشعب مابيخفش"

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على مصر أو استكمال بنائها"، مشيراً إلى أن أعمال المؤتمر الاقتصادى تتابع يومياً، وأن زيارته تأتى للتأكيد على الروح المعنوية العالية للمصريين، وتابع: "الأفعال الخسيسة سواء تلك التى شهدتها مدينة الإنتاج الإعلامى أو أحداث العريش لن تؤثر علينا".
واختتم محلب تصريحاته قائلاً: "مصر مصرة على استكمال خارطة الطريق، وأن التعديلات على قوانين الانتخابات تجرى حاليا وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا".
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