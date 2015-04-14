محلب يتفقد موقع تفجير الإنتاج الإعلامى.. ويؤكد: "الشعب مابيخفش"

تفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، محيط تفجير برجى الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامى، منذ قليل، وقال فى تصريحات له: "شعب مصر ما بيخفش، وإذا كان الإرهابيون مصرين على هدم البلد فنحن مصرون على استكمال البناء وخارطة الطريق ورسالة الأمل التى يحملها الشعب المصرى هى الأقوى، مصر مكملة وهنحبط المحاولات الخسيسة".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على مصر أو استكمال بنائها"، مشيراً إلى أن أعمال المؤتمر الاقتصادى تتابع يومياً، وأن زيارته تأتى للتأكيد على الروح المعنوية العالية للمصريين، وتابع: "الأفعال الخسيسة سواء تلك التى شهدتها مدينة الإنتاج الإعلامى أو أحداث العريش لن تؤثر علينا".

واختتم محلب تصريحاته قائلاً: "مصر مصرة على استكمال خارطة الطريق، وأن التعديلات على قوانين الانتخابات تجرى حاليا وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا".

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