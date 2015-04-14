أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب يتفقد موقع تفجير الإنتاج الإعلامى.. ويؤكد: "الشعب مابيخفش"

Google+ Print
محلب يتفقد موقع تفجير الإنتاج الإعلامى.. ويؤكد: "الشعب مابيخفش" محلب يتفقد موقع تفجير الإنتاج الإعلامى.. ويؤكد: "الشعب مابيخفش"
تفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، محيط تفجير برجى الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج الإعلامى، منذ قليل، وقال فى تصريحات له: "شعب ما بيخفش، وإذا كان الإرهابيون مصرين على هدم البلد فنحن مصرون على استكمال البناء وخارطة الطريق ورسالة الأمل التى يحملها الشعب المصرى هى الأقوى، مصر مكملة وهنحبط المحاولات الخسيسة".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذه الأعمال الإرهابية لن تؤثر على مصر أو استكمال بنائها"، مشيراً إلى أن أعمال المؤتمر الاقتصادى تتابع يومياً، وأن زيارته تأتى للتأكيد على الروح المعنوية العالية للمصريين، وتابع: "الأفعال الخسيسة سواء تلك التى شهدتها مدينة الإنتاج الإعلامى أو أحداث العريش لن تؤثر علينا".

واختتم محلب تصريحاته قائلاً: "مصر مصرة على استكمال خارطة الطريق، وأن التعديلات على قوانين الانتخابات تجرى حاليا وسيتم الانتهاء منها قريبا جدا".


>-التحقيقات فى تفجير برجى كهرباء الإنتاج الإعلامى تكشف: "أجناد مصر" وراء ارتكاب الحادث.. واستخدموا مواد شديدة الانفجار.. وتؤكد: عمليات التفجير تمت عن بعد.. والجناة حاولوا تفجير الأبراج قبل ذلك وفشلوا
>

- وزارة الكهرباء تعلن عودة التيار بشكل كامل لمدينة الإنتاج الإعلامى..وتنفى تأثر الشبكة القومية بالحادث.. الوزير: لا استبعد وجود أياد تآمرية وراء الجريمة
>

-النائب العام يكلف الأمن الوطنى بضبط منفذى تفجير أبراج الكهرباء بأكتوبر
>

-سكاى نيوز: "أجناد مصر" متورط فى تفجير برجى كهرباء "مدينة الإنتاج"
>

-الكهرباء: تشغيل المولدات الاحتياطية حد من آثار انفجار برجى الإنتاج الإعلامى
>

- شركة نقل الكهرباء: تفجير الإنتاج الإعلامى لن يؤثر على تخفيف الأحمال اليوم
>

- الشركة المصرية لنقل الكهرباء: ندرس وضع نقاط تامين ثابتة على الأبراج
>

-الشركة المصرية لنقل الكهرباء: ندرس وضع نقاط تامين ثابتة على الأبراج
>

-وزير الكهرباء يصل"الإنتاج الإعلامى" ويجتمع بقيادات الوزارة بمقر الحادث
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته