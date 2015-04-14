رفض طلب فاطمة ناعوت برد المحكمة في قضية ازدراء الإسلام وتغريمها 5 آلاف جنيه

قررت الدائرة 19 بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، عدم قبول طلب الرد المقدم من المحامي محمد عفيفي، ضد هيئة محاكمة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة الأضحية وتغريمه الف جنيه ومصادرة الكفالة

كانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، قد وجهت لـ”ناعوت” تهمة ازدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية، فيما نفت الكاتبة فى الوقت ذاته، أن يكون هدفها ازدراء الدين، موضحة أنها ترى تناولها للأمر غير مخالف للشريعة من وجهة نظرها، وأن ذبح الأضحية يعد نوعًا من الأذى الذي يحمل الاستعارة المكنية.

واستمعت النيابة في وقت سابق لمقدم البلاغ ضد “ناعوت”، والذى قال: “المشكو في حقها كتبت “كل مذبحة وأنتم بخير” عبر حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”.