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المضادات الحيوية أحد أسباب إصابة طفلك بالإسهال

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المضادات الحيوية أحد أسباب إصابة طفلك بالإسهال المضادات الحيوية أحد أسباب إصابة طفلك بالإسهال
الإسهال أحد الأمراض التى يصاب بها الكثير من الأطفال نتيجة عوامل وأسباب عديدة منها العدوى البكتيرية وتلوث الغذاء.

إسهال الأطفال


>تقول الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، إن الإسهال عبارة عن زيادة ليونة البراز مما يجعله غير متماسك، وزيادة عدد مرات التبرز أكثر من ثلاث مرات يوميًا.

وتستكمل د. نهى قائلة "الإسهال أكثر الأمراض شيوعًا عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، كما يعتبر أحد أكثر أسباب وفيات الأطفال على مستوى العالم".

أنواع الإسهال


>وأشارت د. نهى إلى أنه يتم تشخيص نوع الإسهال الذى يعانى منه الطفل بناء على الثلاثة أنواع التالية:
>1) الإسهال البسيط: حيث يتعرض الطفل للتبرز ما بين 4 إلى 6 مرات يوميًا.
>2) الإسهال المتوسط وهو حدوث الإسهال ما بين 6 إلى 10 مرات.
>3) الإسهال الشديد وهو حدوث أكثر من 10 مرات يوميًا.

أسباب أصابة الإطفال بالإسهال


>وتتابع د. نهى أن أسباب إصابة الأطفال بالإسهال عديدة ومختلفة وأهمها:
>1) تناول الأطفال طعامًا ملوثًا أدى إلى إصابتهم بالتسمم غذائى.
>2) أحيانًا نوع اللبن الصناعى يؤدى إلى إصابة الأطفال بالإسهال.
>3) فى حالة تناول الأطفال لبعض أدوية المضادات الحيوية مثل الأنبيسلين.
>4) إصابة الأطفال بميكروب الروثا الروتا فيرس أو إصابتهم بعدوى بكتيرية والذى يصاحبها ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من 38 درجة.

أعراض مصاحبة لحدوث الإسهال


>وأضافت د. نهى أن هناك بعض الأعراض المصاحبة لإصابة الأطفال بالإسهال أهمها:
>1) ارتفاع درجة الحرارة وهو مؤشر لإصابة الأطفال بالعدوى البكتيرية.
>2) قىء.
>3) احمرار الشرج نتيجة كثرة الإسهال.
>4) ألم فى البطن.
>5) الإصابة بالجفاف.

لذلك تنصح د. نهى الأمهات فى حالة ملاحظتها زيادة حدوث مرات الإسهال لطفلها بضرورة الذهاب للطبيب المختص لتحديد سبب الإسهال.

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