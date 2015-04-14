مع تقلبات الجو.. الكريمات وتجنب الماء الدافئ للحماية من جفاف الجلد

خلال هذه الفترة مع تغيير الفصول والتغيرات الجوية المفاجئة، يتعرض البعض للإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، أنه خلال هذه الأيام نتعرض للتغيرات الجوية المفاجئة، لذلك تزداد نسبة الإصابة بالإكزيما الوراثية وجفاف الجلد، وكبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، وأيضًا الأشخاص الذين يوجد لديهم العامل وراثى للإصابة بجميع أنواع الحساسية، وتظهر الإكزيما على شكل حكة وجفاف شديد فى الجلد.

تضيف د. حنان الكحكى أنه للوقاية من الإصابة بالإكزيما الوراثية يجب عدم استعمال الماء الدافئ واستخدام الكريمات المرطبة والاهتمام بشرب الماء بكميات كبيرة.

وتوصى كبار السن بضرورة استخدام الكريمات الملطفة للجلد وعدم تعرضهم للماء الدافئ أو استخدام الماء بكثرة، لأنهم معرضون لجفاف الجلد والحكة الشديدة عن غيرهم.