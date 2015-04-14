أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مع تقلبات الجو.. الكريمات وتجنب الماء الدافئ للحماية من جفاف الجلد

Google+ Print
مع تقلبات الجو.. الكريمات وتجنب الماء الدافئ للحماية من جفاف الجلد مع تقلبات الجو.. الكريمات وتجنب الماء الدافئ للحماية من جفاف الجلد
خلال هذه الفترة مع تغيير الفصول والتغيرات الجوية المفاجئة، يتعرض البعض للإصابة ببعض الأمراض الجلدية.

وفى هذا السياق توضح الدكتورة حنان الكحكى، أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، أنه خلال هذه الأيام نتعرض للتغيرات الجوية المفاجئة، لذلك تزداد نسبة الإصابة بالإكزيما الوراثية وجفاف الجلد، وكبار السن يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذه الأمراض، وأيضًا الأشخاص الذين يوجد لديهم العامل وراثى للإصابة بجميع أنواع الحساسية، وتظهر الإكزيما على شكل حكة وجفاف شديد فى الجلد.

تضيف د. حنان الكحكى أنه للوقاية من الإصابة بالإكزيما الوراثية يجب عدم استعمال الماء الدافئ واستخدام الكريمات المرطبة والاهتمام بشرب الماء بكميات كبيرة.

وتوصى كبار السن بضرورة استخدام الكريمات الملطفة للجلد وعدم تعرضهم للماء الدافئ أو استخدام الماء بكثرة، لأنهم معرضون لجفاف الجلد والحكة الشديدة عن غيرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365