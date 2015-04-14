اشرب مياه وقلل المخلل والفواكه المالحة لتجنب الإصابة بالمغص الكلوى والحصوات

المغص الكلوى

المغص الكلوى أحد أنواع المغص الذى يسبب ألمًا شديدًا وحادًا نتيجة أسباب وعوامل عديدة ومختلفة أهمها تكون الحصوات بالمثانة والكلى.>قالت الدكتورة إيناس طلبة، طبيبة أمراض الباطنة والكلى بمستشفى بدر التعليمى، إن المغص الكلوى عبارة عن حدوث آلام حادة وشديدة ومفاجئة تأتى بأحد أو كلا جانبى البطن أو الظهر نتيجة وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول.

وتستكمل د. إيناس: "تشير الإحصاءات إلى أن حوالى 20% من الأشخاص يعانون من حصوات بالكلى أى أن هناك شخصًا مصابًا بين كل 5 أشخاص".

أسباب المغص الكلوى

>وأشارت د. إيناس إلى أن هناك أسبابًا عديدة تؤدى لإصابة الأشخاص بالمغص الكلوى وأهمها:>1) قلة شرب المياه، مما يؤدى إلى تجمع الأملاح بالكلى وبالتالى تكون الحصوات.>2) الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات.>3) وكذلك تناول الفواكة المليئة والغنية بالأملاح مثل المانجو والبرتقال والجوافة.>4) ارتفاع نسبة حامض البولينا بالدم نتيجة الإصابة بمرض النقرس أو زيادة تناول اللحوم الحمراء والبروتينات.>5) عوامل وراثية حيث يعانى بعض الأشخاص أكثر من غيرهم من تكون الحصوات.>6) ارتفاع درجات حرارة الجو خاصة بفصل الصيف من أهم العوامل التى تساعد على تكون الحصوات نتيجة الجفاف الناتج عن زيادة التعرق وقلة شرب الماء.

لذلك تنصح د. إيناس الاشخاص الذين يعانون من الإصابة بتكرار المغص الكلوى بضرورة الذهاب إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات الطبيبة اللازمة.