كوريا الجنوبية تنقل العاملين بسفارتها فى ليبيا إلى تونس بعد هجوم

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن سول نقلت مؤقتا العاملين بسفارتها لدى طرابلس إلى تونس بعد هجوم شنه مسلحون هذا الأسبوع أسفر عن مقتل اثنين من حراس السفارة الليبيين.

وأضافت فى بيان أن اثنين من العاملين بالسفارة وأحد الأقارب نقلوا جوا إلى تونس من العاصمة الليبية، وسيواصل مكتب مؤقت تقديم الخدمات القنصلية إلى 32 مواطنا كوريا جنوبيا ما زالوا فى ليبيا.

وكان مسلحون أطلقوا النار على السفارة الكورية الجنوبية فى طرابلس يوم الأحد وقتلوا اثنين من الحراس المحليين وأصابوا آخر. ولم يسقط ضحايا بين الكوريين الجنوبيين.

وقالت الوزارة إن القرار بنقل البعثة اتخذ جراء تزايد الخطر على دبلوماسييها وإنها ستراجع فى وقت لاحق إمكانية إعادة التمثيل الدبلوماسى فى طرابلس، وكانت كوريا الجنوبية واحدة من الدول القليلة التى ما زالت لها سفارة فى طرابلس.

ومنذ سقوط معمر القذافى عام 2011 تعانى ليبيا صراعا بين حكومتين متوازيتين ويهاجم مسلحون من كلا الطرفين بلدات واقعة تحت سيطرة الطرف الآخر.