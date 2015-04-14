السيطرة علي مشاجرة بالأسلحة إثر خصومة ثأرية وإصابة طفلة وفتاة بمغاغة بالمنيا

سيطرت أجهزة الأمن بالمنيا،علي مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمغاغة بسبب تجدد خصومة ثأرية، ونتج عن ذلك إصابة طفلة وفتاة.

وتلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة مغاغة، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بقرية دهروط ، وبالإنتقال والفحص تبين إن طرفيها ، حسين عبد الحميد أبو الخير 51 سنة فلاح، وأحمد محمد عبد الحميد أبو الخير 35 سنة فلاح، وسيلم محمد عبد الحميد أبو الخير 16 سنة فلاح، طرف أول، عائلة أولاد أبو الخير، وعبد الله محمد عياط 32 سنة عامل، طرف ثان، عائلة عبد الفضيل.

وكشفت التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لسابقة وجود خصومة ثأرية محرر عنها المحضر رقم 1686 لسنة 2015 إداري المركز بتاريخ “12/3/2015″ ، ونتج عنها مقتل محمد عبد الحميد أبو الخير من العائلة الأولي، وتطورت لمشاجرة تبادل خلالها الطرفين إطلاق الأعيرة النارية ونتج عن ذلك إصابة كلاً من، فاطمة السيد عبد الصالحين 4 سنوات، ونعيمة أحمد عبد الصالحين 13 سنة طالبة، برش خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسم أثناء مرورهن عرضاً بجوار المشاجرة، وبضبط الطرفين تبادلوا الإتهامات بالتعدي، وتم ضبط 2 بندقية خرطوش متعددة الطلقات، وفرد خرطوش محلي الصنع بحوة الأول والثاني والرابع، وبسؤال أحمد عبد الصالحين بلال 49 سنة فلاح والد المصابة الثانية، إتهم الرابع بإحداث إصابة المجني عليها.