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إنطلاق بطولة الدوري لأبطال الجامعات لألعاب القوى بجامعة أسيوط غدا

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إنطلاق بطولة الدوري لأبطال الجامعات لألعاب القوى بجامعة أسيوط غدا إنطلاق بطولة الدوري لأبطال الجامعات لألعاب القوى بجامعة أسيوط غدا

جامعة أسيوط_أرشيفية

تنطلق غداً بجامعة أسيوط فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة الدورى لأبطال الجامعات “ألعاب قوى طلبة وطالبات” ، والتي تنظمها الجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ، و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة والدكتور عادل ريان نائبه لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ نادى حسين أمين الجامعة المساعد ، والدكتور كرم عبد النعيم منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة ، والأستاذ محمد عبد الحميد مدير إدارة النشاط الرياضى وذلك يأتى ضمن أنشطة الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وقد صرح الدكتور عادل ريان أنه من المقرر أن يتضمن الدورى مشاركة نحو 800 طالب وطالبة يمثلون 41 جامعة مصرية ما بين حكومية وخاصة ، مشيراً أن جامعة أسيوط تستضيف هذا الحدث الرياضى الهام لأول مرة وهو ما يعكس حرصها على النهوض بالنشاط الرياضى وتقديرها لأهمية دوره فى تنمية روح الألفة والتعاون والتنافس المثمر والبناء بين الطلاب ، مضيفاً أن الدورى يتضمن عدد من الأنشطة والمسابقات الرياضية على مدار يومين منها : ” العدو ، الوثب العالى ، الوثب الطويل ، رمى الرمح ، الحواجز ، قذف القرص ” ، كما سيقوم بالتحكيم على المسابقات 60 حكم من الإتحاد المصرى.

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