14 ساعة تصوير يوميا لـ"العراف" بستوديو "النحاس"

كتب : أ ش أ الأحد 09-06-2013 12:37

انتقل الفنان عادل إمام من مدينة الإنتاج الإعلامي إلى ستديو"النحاس"، يوم الجمعة الماضي، لاستكمال تصوير مشاهد مسلسل "العراف" المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

وقرر المخرج رامي إمام زيادة عدد ساعات التصوير إلى 14 ساعة يوميا بعد في محاولة لإنجاز أكبر قدر ممكن من أحداث المسلسل تمهيدا للانتقال إلى مرحلة المونتاج بعد أن طلبت عدد من القنوات الفضائية التي ستعرض المسلسل الحصول على نسخ من الحلقات الأولى قبل حلول رمضان بوقت كاف.

وانتهى عادل إمام وفريق المسسل مؤخرا من تصوير بعض المشاهد باستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي وسط حالة من التفاؤل بين فريق العمل بمعدلات التصوير اليومي التي يحققها العمل لا سيما وأن أغلبهم متفرغ تماما للمسلسل.

ويشارك في بطولة العمل محمد إمام،ز كى فطين عبد الوهاب، رشا مهدي، أحمد فلوكس، سعيد طرابيك، محمد الشقنقيري، محمد عبد الحافظ، صفاء الطوخي، يوسف فوزي، سامي مغاوري، ودانا حمدان، وتأليف يوسف معاطى، وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداثه حول "نصاب محترف"يخرج من السجن أثناء اندلاع ثورة 25 يناير، ويحاول النصب على البعض، مدعيا معرفته بأمورهم حتى أطلق عليه لقب "العراف"، فيخدمه الحظ ليتولى مناصب قيادية بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.