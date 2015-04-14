بدء جلسة طلب رد قاضي محاكمة “ناعوت” بقضية إزدراء الدين الإسلامي

بدأت محكمة استئناف القاهرة، منذ قليل، نظر طلب الرد المقدم من المحامي محمد عفيفي ، ضد القاضي خالد جمال الدين أبو بكر رئيس محكمة جنح السيدة زينب ، الذي ينظر قضية إزدراء الدين الإسلامي المتهم فيها الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت.

وكانت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار أحمد الأبرق، أحالت “ناعوت” إلى محكمة الجنح، وواجهتها بارتكاب جريمة إزدراء الإسلام والسخرية من شعيرة الأضحية ، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونفت الكاتبة الصحفية، أمام النيابة، أن يكون هدفها إزدراء الدين، موضحة أن تناولها القضية غير مخالف للشريعة من وجهة نظرها، وأكدت أن ذبح الأضحية يعد نوعا من الأذى الذي يحمل “استعارة مكنية”، وأن ذلك كان على سبيل الدعابة.