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«الأهلي» يخطر الجهات الأمنية بعدم اذاعة مباراة الأسيوطي

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«الأهلي» يخطر الجهات الأمنية بعدم اذاعة مباراة الأسيوطي «الأهلي» يخطر الجهات الأمنية بعدم اذاعة مباراة الأسيوطي

قامت إدارة النادي بإرسال خطاب للجهات الأمنية تبلغ فيه بقرارها بعدم اذاعة مباراة الأهلي مع الأسيوطي التي تجري فعاليتها في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بملعب بتروسبورت وذلك لعدم قيام التليفزيون المصري بسداد المستحقات المتأخرة للنادي والتي تبلغ 15 مليون جنيه تقريبا . وأرسلت إدارة النادي مع خطابها للجهات الأمنية صورة من المكاتبات التي تم ارسالها للتليفزيون المصري لسداد المستحقات المتأخرة للأهلي ولكنه لم يرد . الأمر الذي قامت إدارة النادي في ضوئه بإرسال انذار علي يد محضر للتليفزيون المصري باتخاذ الاجراءات القانونية للحفاظ علي حقوق النادي وفقا للعقد المبرم مع التليفزيون الذي حصل علي حق بث مباريات الأهلي في بطولة الدوري

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