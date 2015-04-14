“الظواهرى” ناقلًا شكوى المتهمين: الرعاية الصحية مُنعدمة

تسلمت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، خطابًا من ممثل النيابة العامة بالقضية، يفيد بتنفيذ قرار المحكمة بالجلسة السابقة، بخصوص انتقال النيابة الى سجن شديد الحراسة بطرة المودع به المتهمون، لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن تعرضهم للتعذيب بداخل محبسهم.

وأوضحت المحكمة ان التحقيقات التى أجرتها نيابة المعادى الجزئية بتاريخ”23 ابريل 2014″ مُثبت بها انتقال النيابة إلى سجن شديد الحراسة بطرة، ومن ثم مقابلة مأمور السجن ، بهدف ا إحضار جميع المساجين لأخذ أقوالهم.

وأضاف رئيس المحكمة قائلًا: بإحضار جميع المساجين فقد قاموا بتحرير “تفويض” للمتهم محمد ربيع الظواهرى، لتوكيله للرد على أى شكوى او استفسار امام النيابة العامة، وبموجب ذلك الأمر فقد قرر “الظواهرى” انه مودع بالعنبر “رقم 2″ بالغرفة”21″ وان شكواه الخاصة تتمثل فى مصادرة الأوراق الخاصة بدفاعه بالقضية، الى جانب مصادرة الأطعمة والأمتعة الشخصية عنه، بقرارٍ من إدارة السجن.

وأفاد الظواهرى خلال تحقيقات النيابة معه بأن الزيارات مُنعت عنه فى الأونة الأخيرة، نافيًا فى الوقت ذاته تعرضه لأى شكل من أشكال التعذيب او التعدى البدنى .

وتابع رئيس المحكمة قائلًا: بسؤال المتهم عن شكوى باقى المتهمين، فقد أشار الى معاناتهم من انعدام الرعاية الطبية عنهم ، وتناقص الأدوية اللازمة داخل الغرف الماكثين بداخلها، فضلًا عن منعهم من التريض وعدم كفاية الملابس المخصصة للمعيشة، ليختتم الظواهرى أقواله امام النيابة مطالبًا بتنفيذ بنود لائحة السجون مع المتهمين بالدعوى.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.