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محلب يوجه بنشر تجربة مصانع إعادة تدوير المخلفات بالمحافظات

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محلب يوجه بنشر تجربة مصانع إعادة تدوير المخلفات بالمحافظات محلب يوجه بنشر تجربة مصانع إعادة تدوير المخلفات بالمحافظات
أشاد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بمشروع أمل 5 لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، مؤكدا على أهمية هذا المشروع وإعادة استخدام المخلفات فى كل شىء، مشددا على أهمية أن يكون هناك نموذج لهذا المصنع فى كل محافظة لتشغيل عدد كبير من العمالة.

وأضاف أن المشروع يمكن الاستفادة منه أيضاً فى مشروعات الطرق التى يتم تنفيذها، موضحا أن المشروع من بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يمكن أن يلجأ اليها الشباب .

ووجه رئيس الوزراء بالاستفادة من مخلفات الأخشاب، كما وجه رئيس الوزراء الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة بتكرار هذا المصنع فى كثير من المناطق.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن فكرة مصنع أمل 5 لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات بأنواعها، قائلا: هى فكرة تعود للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأضاف رئيس شركة المقاولون العرب خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الداخلية للمصنع، أن الهدف هو إعادة استخدام مخلفات البناء والهدم فى مختلف المجالات، وأنه سيتم تكرار التجربة فى ١٥ مايو وبمدينة الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن تحتاج لـ18 مصنعا لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بتكلفة ٦٦٠ مليون جنيه.

وقام رئيس الوزراء يرافقه وزراء الداخلية والبيئة والتطوير الحضرى بجولة داخل المصنع، مشيدا بجهود العاملين بالمصنع.

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