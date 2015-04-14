أسامة هيكل يتلقى اتصالا من محلب للاطمئنان على سير العمل بمدينة الإنتاج

تلقى أسامة هيكل رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، اتصالا هاتفيا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على عودة سير العمل بصورة طبيعية بالمدينة بعد استهداف برجى الكهرباء المغذيين لمدينة الإنتاج والنايل سات بعبوات ناسفة، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائى عن عدد من القنوات الفضائية، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها المدينة للتعامل مع الموقف فور حدوثه.

وقال أسامة هيكل، فى تصريح له، إن جميع القنوات تعمل حاليا بشكل طبيعى بعد الاتصالات التى أجرتها المدينة مع الأجهزة المعنية المختلفة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائى والتى تم حلها تماما فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضاف هيكل أن محلب أكد خلال الاتصال أنه وجه وزير الكهرباء بسرعة الانتهاء من عمل الإصلاحات اللازمة للبرجين، كما أكد دعمه الكامل لمدينة الإنتاج الإعلامى واستعداد الحكومة لتقديم كافة المساعدات التى تحتاجها المدينة لتجاوز هذه الأزمة والحيلولة دون حدوثها مرة أخرى، وضمان بث القنوات بصورة منتظمة.

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