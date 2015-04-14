فلاح يطلق النار على رقيب شرطة بالدقهلية بسبب خلافات الجيرة

أصيب رقيب شرطة بمركز أجا بطلق نارى بعد أن أطلق فلاح النار عليه، لخلافهما على قطعة أرض.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول إشارة من مستشفى أجا المركزى بوصول عبد السميع عبد العظيم عبد السميع رقيب شرطة من قوة إدارة قوات أمن الجيزة ومقيم قرية الشبراوى دائرة المركز مصاب بطلق نارى بالبطن ووجود فتحة دخول وخروج ومصاب بنزيف داخلى.

على الفور تم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولى، وبسؤال شقيقته رتيبة محامية حرة ومقيمة قرية بقطارس دائرة المركز اتهمت "ماهر أ.أ.ع" 45 سنة فلاح ومقيم قرية بقطارس بالتعدى على شقيقها بإطلاق عيار من سلاح بحوزته لخلافات بينهما بسبب الجيرة بالأرض الزراعية تم تحرير المحضر رقم 6358 لسنة 2015 جنح مركز أجا.