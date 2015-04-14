إصابة 4 فى مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالى بمركز سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، على إثر وقوع مشاجرة بسبب الخلاف على مبلغ مالى بناحية جزيرة شندويل دائرة مركز سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود مصابين.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية، وتبين من التحريات التى قادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد طلعت معاون المباحث بوقوع مشاجرة بين طرف أول أحمد محمود محمد سيد 55 عاما مدرس مصابًا "بكسر باليد اليسرى وجرح رضى بفروة الرأس"، و حسن أحمد محمود 22 عاما عامل مصابين، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبين طرف ثان على عباس عبد اللطيف 38 عاما عامل، وعبده عباس عبد اللطيف 55 عاما عامل، مصابين "باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم"، الطرفان يقيمان بذات الناحية .

بالتحريات ثبت أن المشاجرة بسبب خلاف على مبلغ مالى، تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدى كل منهم على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعـة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5891 جنح المركز لسنة 2015، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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