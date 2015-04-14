ضبط 7788 صاروخ ألعاب نارية بحوزة إمام مسجد وأمين مخزن بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج استهدفت حائزى ومتاجرى الألعاب النارية بدائرة مركز شرطة البلينا وقسم أول سوهاج.

ففى مركز شرطة البلينا تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث من ضبط "أنور.ع" 38 عاما إمام مسجد وبحوزته عدد "2288" صاروخ ألعاب نارية، وذلك بقصد الاتجار - تحرر عن ذلك المحضر رقم 2088 إدارى مركز البلينا.

وفى قسم أول سوهاج تمكن الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث قسم أول سوهاج برئاسة العميد جلال أبوسحلى وكيل إدارة البحث من ضبط "محمد.أ" 47 عاما أمين مخزن وبحوزته عدد "5500" صاروخ ألعاب نارية، وذلك بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 2761 جنح قسم أول سوهاج.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وجار العرض على النيابات المختصة لتتولى التحقيق.