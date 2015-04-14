بلاغ للنائب العام يتهم "الشيخ ميزو" بازدراء الإسلام

تقدم محمد كمال الدين المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد محمد عبدالله نصر، الشهير بـ"الشيخ ميزو"، يتهمه فيه بإثارة الفتن الطائفية، وتكدير الأمن العام، وازدراء الدين الإسلامى، وإنكار السنة النبوية.

وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه دأب على تعكير صفو المجتع المصرى، وإثارة البلبلة، والتعدى على مؤسسات الدولة، والإساءة للأزهر الشريف، والإدلاء بالفتاوى على غير علم وسند من القرآن والسنة والفقه الدينى وبغير ترخيص من الجهات المعنية.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المشكو فى حقه، والتحقيق معه بتهمة استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.