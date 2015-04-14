دورات تدريبية للأطباء تمهيدا لصرف"الأوليسيو"لمرضى فيروسC

أكد الدكتور يحيى الشاذلى أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن اللجنة القومية ستقوم بعقد دورات تدريبية لشرح البروتوكول الجديد لعلاج مرضى فيروس سى باستخدام الأوليسيو لجميع الأطباء التابعين للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يومى الخميس والسبت القادمين، للبدء فى طرحة بمراكز العلاج واستخدامه لعلاج مرضى فيروس سى.

وقال الشاذلى إن تدريب الأطباء على القواعد العلاجية الجديدة باستخدام الأوليسيو جاء بعد اعتماده والموافقة عليه من وزارة الصحة المصرية كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع الموجود فى مصر، وأن الدورات ستشمل تدريب الأطباء على الخطوط الاسترشادية لعلاج الأوليسيو لتحديد المرضى الذين سيتناولون العلاج الثلاثى باستخدام الإنترفيرون والريبافيرين والسوفالدى والمرضى الذين سيتناولون العلاج الثنائى من الأوليسيو والسوفالدى فى مراكز العلاج الـــ26 التابعة للجنة القومية طبقا للقواعد الجديدة فى العلاج والتى يضعها أساتذة الكبد من أعضاء اللجنة القومية ومن مختلف الجامعات المصرية، وذلك تمهيدا لصرف الأوليسيو فى جميع مراكز العلاج المنتشرة فى مختلف المحافظات خلال إبريل الجارى.

وأشار إلى أن الخطوط الاسترشادية الجديدة تجنب المرضى الذين لديهم موانع لإعطاء الإنترفيرون من تناوله من خلال تطبيق البرتوكول الثنائى من الأوليسيو والسوفالدى فقط وهم المرضى فوق سن الــــ60 وأيضا المرضى الذين يعانون من نقص فى كرات الدم البيضاء أو الحمراء أو المرضى الذين لديهم موانع أخرى من الإنترفيرون، موضحا أن عقار الأوليسيو يتميز بفعاليته وقلة مضاعفاته الجانبية.

- مالا تعرفه عن "الأوليسيو" لعلاج فيروس سى.. يقلل فترة العلاج ونسب الشفاء تصل لأكثر من 95 %.. يعمل على إحباط الإنزيمات المسئولة عن تكاثر الفيروس ويمكن إعطاؤه للمرضى قبل أو بعد زراعة الكلى والكبد

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