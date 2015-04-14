أخبار عاجلة

فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 7/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر -
ننشر أسماء ضحايا انقلاب سيارة عروسين في ترعة بالدقهلية -
الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا -
ارتفاع نسبي في سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. تفكيك عبوة هيكلية أمام محل خمور في رأس البر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

دورات تدريبية للأطباء تمهيدا لصرف"الأوليسيو"لمرضى فيروسC

Google+ Print
دورات تدريبية للأطباء تمهيدا لصرف"الأوليسيو"لمرضى فيروسC دورات تدريبية للأطباء تمهيدا لصرف"الأوليسيو"لمرضى فيروسC
أكد الدكتور يحيى الشاذلى أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن اللجنة القومية ستقوم بعقد دورات تدريبية لشرح البروتوكول الجديد لعلاج مرضى فيروس سى باستخدام الأوليسيو لجميع الأطباء التابعين للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية يومى الخميس والسبت القادمين، للبدء فى طرحة بمراكز العلاج واستخدامه لعلاج مرضى فيروس سى.

وقال الشاذلى إن تدريب الأطباء على القواعد العلاجية الجديدة باستخدام الأوليسيو جاء بعد اعتماده والموافقة عليه من وزارة الصحة المصرية كعلاج فعال للنوع الجينى الرابع الموجود فى ، وأن الدورات ستشمل تدريب الأطباء على الخطوط الاسترشادية لعلاج الأوليسيو لتحديد المرضى الذين سيتناولون العلاج الثلاثى باستخدام الإنترفيرون والريبافيرين والسوفالدى والمرضى الذين سيتناولون العلاج الثنائى من الأوليسيو والسوفالدى فى مراكز العلاج الـــ26 التابعة للجنة القومية طبقا للقواعد الجديدة فى العلاج والتى يضعها أساتذة الكبد من أعضاء اللجنة القومية ومن مختلف الجامعات المصرية، وذلك تمهيدا لصرف الأوليسيو فى جميع مراكز العلاج المنتشرة فى مختلف المحافظات خلال إبريل الجارى.

وأشار إلى أن الخطوط الاسترشادية الجديدة تجنب المرضى الذين لديهم موانع لإعطاء الإنترفيرون من تناوله من خلال تطبيق البرتوكول الثنائى من الأوليسيو والسوفالدى فقط وهم المرضى فوق سن الــــ60 وأيضا المرضى الذين يعانون من نقص فى كرات الدم البيضاء أو الحمراء أو المرضى الذين لديهم موانع أخرى من الإنترفيرون، موضحا أن عقار الأوليسيو يتميز بفعاليته وقلة مضاعفاته الجانبية.


>- مالا تعرفه عن "الأوليسيو" لعلاج فيروس سى.. يقلل فترة العلاج ونسب الشفاء تصل لأكثر من 95 %.. يعمل على إحباط الإنزيمات المسئولة عن تكاثر الفيروس ويمكن إعطاؤه للمرضى قبل أو بعد زراعة الكلى والكبد
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته