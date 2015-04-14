العثور على حزام ناسف وكيلوT N T تركهما إرهابى بعد مطاردته بالدقهلية

تمكن أربعة من الخفراء بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من ضبط حزام ناسف وكمية من المواد المتفجرة بحوزة إرهابى، يحمل بندقية آلية قبل هروبه.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من أحمد الباز عبد العال 50 سنة خفير نظامى من قوة خفر قرية أبو المعاطى الباز دائرة المركز، بأنه حال تمركزه ومعه ثلاثة آخرين، قاموا باستيقاف توك توك بدون لوحات معدنية لفحصه.

وتبين أن قائده أحمد محمد أبو الغيط 33 سنة قائد ومقيم بندر بنى عبيد ويرافقه شخص آخر، وبسؤاله عن تحقيق شخصيته قدم بطاقة رقم قومى باسم محمد عبد الله على محمود 28 سنة طالب ومقيم قسم العمرانية الجيزة وفر هاربا من التوك التوك، وبحوزته حقيبة جلدية كبيرة الحجم وشكارة من القماش وحال مطاردته توقف وقام باستخراج بندقية آلية من الحقيبة، وقام بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء وفر هاربا وبحوزته السلاح النارى تاركا الحقيبة والشكارة.

على الفور انتقل ضباط المركز وأجهزة البحث الجنائى بالمديرية وخبراء المفرقعات، وتبين أن الشكارة بداخلها حزام ناسف وعبوة بها مادة (t n t ) شديدة الانفجار تزن حوالى 1 كجم متصلة بدائرة كهربائية، وتم التعامل وتفكيكها عن طريق مدفع المياه، وتبين أن داخل الحقيبة كيس بلاستك بداخلها 85 طلقة آلية.

كما تم العثور على بعض الملابس الداخلية وسواك وجلباب وخريطة لجمهورية مصر العربية غير مكتملة لمصر والدلتا والقاهرة حتى الفيوم وشبه جزيرة سيناء، وبسؤال سائق التوك التوك أكد أنه طلب منه توصيله إلى قرية بمحافظة الشرقية .

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