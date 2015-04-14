نائب رئيس الإمارات: بدء الإعداد لإطلاق مسبار لاكتشاف المريخ

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية وحاكم دبى، أن دولة الإمارات بدأت الإعداد لإطلاق أول مسبار عربى لاستكشاف كوكب المريخ، مؤكدًا أن ذلك سيكون بداية لدخول العرب لسباق وعصر الفضاء قائلًا "الإخوة والأخوات بدأنا بحمد الله الإعداد لإطلاق أول مسبار عربى إسلامى لاستكشاف كوكب المريخ، مسبار المريخ سيكون بداية لدخول العرب عصر الفضاء".

وأضاف الشيخ راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "رحلة المريخ هى تحد كبير.. وهى مصدر إلهام لنا جميعا كأمة عربية بأننا نستطيع المنافسة فى السباق الحضارى والمعرفى العالمى مسبار المريخ".

وطالب نائب رئيس دولة الإمارات متابعيه من رواد تويتر مساعدته فى اختيار اسم عربى مميز للمسبار، حيث غرد "أطلب اليوم من جميع من ستصلهم رسالتى هذه المساهمة باختيار اسم عربى مميز لمسبار المريخ.. ووضعه على الوسم المرفق"، فيما تفاعل معه رواد الموقع فى وقته وكانت ابرز المقترحات قد تمثلت فى "زايد، القادسية، البيرونى".

وأكد الشيخ راشد أن مسبار المريخ هو مشروع عربى إسلامى، لإشراك الشباب العربى وفتح أبواب الأمل والتفاؤل لهم قائلًا "هو مشروع عربى إسلامى نريد إشراك الشباب العربى فيه.. نريد فتح أبواب الأمل والتفاؤل لهم وأن تعانق طموحاتهم كواكب السماء".

- مسبار روزيتا الفضائى يلتقط صورًا تظهر وجود صخور على سطح المذنب