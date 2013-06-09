"معا ضد الفساد": شركات البترول تلقي مخلفات خطرة بالطريق العام وبشاطىء إدكو

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 45 دقيقة

قال سعد منصور، رئيس مجلس إدارة جمعية "معا ضد الفساد للدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة"، إن أهالي إدكو ضبطوا سيارة تقوم بنقل المواد السائلة الخطرة الناتجة عن فصل الغاز بشركة رشيد للبترول (راشبيتكو)، وذلك أثناء إلقائها المخلفات في الطريق العام، كما تمكنوا من ضبط سيارة أخرى بها تسريب ما يؤدي إلى إفراغ حمولتها على الطريق أثناء سيرها.

وأكد منصور، لـ"الوطن"، أن الجمعية والأهالي وبعضا من القوى الشعبية والسياسية قاموا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار، مشيرا إلى أن مسؤول البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو مدينة قال إنه أرسل فاكس بتاريخ 27-3-2012 إلى رئيس مجلس إدارة شركة رشيد للبترول بوقف التعامل مع الشركة المختصة بنقل المواد السائلة الخطرة، بسبب كثرة مخالفاتها، معلنا أنه تم تحرير المحضرين رقمي 3361 , 3362 جنح إدكو ضد الشركة.

وأوضح منصور أن شركات الغاز المقامة على أراضي المدينة تضرب بقرارات أي مسؤول عرض الحائط، خصوصا لو كان من خارج قطاع البترول، وأن تلك الشركات اعتادت على انتهاك حقوق الإنسان والبيئة المجاورة لها، ونحن كجمعية نتقدم ببلاغ رسمي ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المكلفة بنقل المواد السائلة، ورئيس العمليات بشركة رشيد للبترول، إلى وزير البيئة ووزير البترول ونناشدهما بسرعة التدخل لحماية المجتمع المدني خصوصا في ضوء الاحتقان الشعبي المتزايد بالمدينة بسبب تجاهل هذه الشركات للمجتمع المحلي.

وكشف رئيس الجمعية عن أنه تم ضبط جرار تابع لمجلس مدينه إدكو الأسبوع الماضي، أثناء إلقائه مخلفات سائلة مضرة بالبيئة على شاطىء إدكو، كما تم ضبط سيارة تابعة لمقاول يعمل لدى رشيد للبترول أثناء إلقائه مخلفات صلبه بالقرب من شاطىء المدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.