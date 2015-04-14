محافظة أسيوط تشارك فى المنتدى الإقليمى لتبادل الخبرات حول النفايات الصلبة بتونس

تشارك محافظة أسيوط فى المنتدى الإقليمى الخامس للشبكة الإقليمية لتبادل الخبرات حول النفايات الصلبة والذى يعقد تحت شعار “الحلول الاقتصادية والاجتماعية لادارة البيئة المستدامة” فى الفترة من 14 الى 16 إبريل الجاري بدولة تونس وبمشاركة 16 دولة عربية وإفريقية.

وأشار اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة والذى يمثل محافظة أسيوط فى المنتدى الى جهود الوكالة الألمانية للتعاون الدولى والتى تتبنى تمويل منظومة النظافة وتدوير المخلفات فى عدد من الدول فى وضع الحلول الاقتصادية والمناسبة لادارة المخلفات الصلبة وطرق استغلالها من خلال تمويل مشروعات ادارة المخلفات وتنظيم الندوات والمنتديات الاقتصادية لادارة البيئة وتعظيم الاستفادة منها مؤكدا على اهتمام المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط والقيادات التنفيذية بالمحافظة على وضع الحلول المناسبة للتخلص السليم من المخلفات والقضاء على مشكلة تراكمات القمامة بالقرى.

جدير بالذكر أن محافظة اسيوط وقعت اتفاقية مع وزارة البيئة وبالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي لجمع القمامة من المنازل واعادة تدويرها بما يحقق الاستفادة الكاملة منها ياتى هذا المشروع بالشراكة مع الحكومة المصرية ويطبق فى 4 محافظات مصرية بتمويل قدره 52 مليون يورو .