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محمد بن راشد يعلن بدء الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ

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محمد بن راشد يعلن بدء الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ محمد بن راشد يعلن بدء الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ

أعلن صاحب السمو  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن  بدء  الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف كوكب المريخ ، مؤكدا أن  #مسبار_المريخ  سيكون بداية لدخول العرب عصر الفضاء .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " رحلة المريخ هي تحد كبير.. وهي مصدر إلهام لنا جميعا كأمة عربية بأننا نستطيع المنافسة في السباق الحضاري والمعرفي العالمي " .

ودعا سموه  الجمهور للمساهمة في اختيار اسما للمسبار قائلا : "  أطلب اليوم من جميع من ستصلهم رسالتي هذه المساهمة باختيار اسم عربي  مميز لمسبار المريخ ، ووضعه على الوسم  #مسبار_المريخ  "
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