محمد بن راشد يعلن بدء الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف المريخ

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " عن بدء الإعداد لإطلاق أول مسبار عربي إسلامي لاستكشاف كوكب المريخ ، مؤكدا أن #مسبار_المريخ سيكون بداية لدخول العرب عصر الفضاء .

وقال سموه في حسابه الرسمي على " تويتر " : " رحلة المريخ هي تحد كبير.. وهي مصدر إلهام لنا جميعا كأمة عربية بأننا نستطيع المنافسة في السباق الحضاري والمعرفي العالمي " .

ودعا سموه الجمهور للمساهمة في اختيار اسما للمسبار قائلا : " أطلب اليوم من جميع من ستصلهم رسالتي هذه المساهمة باختيار اسم عربي مميز لمسبار المريخ ، ووضعه على الوسم #مسبار_المريخ "

>