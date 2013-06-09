أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

السادات يدعو الحكومة والمجتمع المدني لتعويض المتضررين من الحرائق بالمحافظات

Google+ Print
السادات يدعو الحكومة والمجتمع المدني لتعويض المتضررين من الحرائق بالمحافظات السادات يدعو الحكومة والمجتمع المدني لتعويض المتضررين من الحرائق بالمحافظات

كتب : ولاء نعمة الله منذ 30 دقيقة

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكومة الدكتور هشام قنديل وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشؤون الاجتماعية، إلى المساعدة العاجلة للمتضررين من أهالي مراكز دمنهور والمحمودية وشبراخيت وأبو حمص والدلنجات ووادي النطرون وكفر الدوار والنوبارية وأبو المطامير، بعد نشوب حوالى 45 حريقا هائلا، أدى إلى إصابة العديد من الأهالي إلى جانب الخسائر البالغة من احتراق للماشية والأغنام والطيور، وبعض المنازل بالكامل.

وأشار السادات، إلى وجوب مساعدة هؤلاء وتعويضهم، حسب تأثير الحريق على كل أسرة منهم بما يضمن لهم عودة ممتلكاتهم المفقودة كما هي دون نقص، حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم ونشاطهم.

وأكد السادات على ضرورة تأكيد وزارة الداخلية، على توفير الخطوط الساخنة والتنبيه على ضرورة وسرعة تحرك سيارات الإطفاء فور الإبلاغ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول