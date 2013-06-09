السادات يدعو الحكومة والمجتمع المدني لتعويض المتضررين من الحرائق بالمحافظات

كتب : ولاء نعمة الله منذ 30 دقيقة

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، حكومة الدكتور هشام قنديل وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشؤون الاجتماعية، إلى المساعدة العاجلة للمتضررين من أهالي مراكز دمنهور والمحمودية وشبراخيت وأبو حمص والدلنجات ووادي النطرون وكفر الدوار والنوبارية وأبو المطامير، بعد نشوب حوالى 45 حريقا هائلا، أدى إلى إصابة العديد من الأهالي إلى جانب الخسائر البالغة من احتراق للماشية والأغنام والطيور، وبعض المنازل بالكامل.

وأشار السادات، إلى وجوب مساعدة هؤلاء وتعويضهم، حسب تأثير الحريق على كل أسرة منهم بما يضمن لهم عودة ممتلكاتهم المفقودة كما هي دون نقص، حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم ونشاطهم.

وأكد السادات على ضرورة تأكيد وزارة الداخلية، على توفير الخطوط الساخنة والتنبيه على ضرورة وسرعة تحرك سيارات الإطفاء فور الإبلاغ.