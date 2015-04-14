عاملان يستدرجان ربة منزل لممارسة الجنس وتصويرها عارية بقليوب

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم قليوب بلاغا من "ولاء.أ.ع" 35 سنة ربة منزل بقيام كل من "سيد.م.ن" 40 سنة عامل و"على.أ.م" 30 سنة عامل باختطافها والتعدى عليها جنسيا تحت تهديد السلاح الأبيض بشقة ملك الثانى.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن ومن خلال الفحص وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغة وأن صحة الواقعة تتلخص فى قيام المشكو فى حقهما بالاتفاق فيما بينهما على استدراج الشاكية لإكراهها على التوقيع على إيصال أمانة، وذلك لوجود خلافات بين الثانى وبين شقيقها حيث اتفق معها الثانى على معاشرتها جنسياً مقابل مبلغ مالى 250 جنيها، وأثناء ممارستها الجنس معه قام الأول بتصويرها وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المتهمين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2792 جنح قسم قليوب لسنة 2015م وجار العرض على النيابة العامة.