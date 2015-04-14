سيلينا غوميز تحاول لفت نظر جاستين بيبر إليها

على الرغم من أن النجمة العالمية Selena Gomez تعيش علاقة حب مميزة مع Zedd، إلا أن ذلك لم يمنعها من أن تتابع كل نشاطات صديقها السابق المغني Justin Bieber، على "إنستغرام"، بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.

وفوجئ الكثير من متابعي النجمة البالغة من العمر 22 عاماً، بإعجابها لفيديو نشره Justin البالغ من العمر 21 عاماً على "إنستغرام" ظهر به وهو يمزح مع صديقته Hailey Baldwin، واعتبروا تصرفها محاولة للفت نظره.

وفي سياق منفصل، أكد مصدر مقرب من Selena أنها ستجتمع مجدداً بحبيبها السابق لأنها تسعى لتقديم أغنية مشتركة معه.

وأكد المصدر أن النجمة لن تقدم على هذه الخطوة إلا بعد موافقة حبيبها Zedd، وهو صديق Justin السابق.

يذكر أن علاقة Selena Gomez وحبيبها Zedd تتميز بالوعي والحب في آن واحد، فكلاهما يدعم الآخر، على عكس علاقة النجمة مع حبيبها السابق Justin Bieber.