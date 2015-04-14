وزير الإسكان يكشف ملف العاصمة الإدارية بمؤتمر المال والتمويل

قالت نانسى المغربى رئيس مجلس إدارة شركة”المال جي تي إم”، إن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي ، أكد مشاركته في مؤتمر المال والتمويل الحادي عشر المقرر عقده على مدار يومي 21 ، 22 أبريل الجاري .

> وأضافت في تصريحات صحفية اليوم أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د. مصطفى مدبولي ، سوف يستعرض خلال المؤتمر الاتفاقيات التي عقدتها الوزارة في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر EEDC الذي عقد بشرم الشيخ مارس الماضي، وكيف كانت استعدادات الوزارة للمؤتمر .

> وأوضحت أن وزير الإسكان سوف يكشف تفاصيل العاصمة الإدارية الجديدة للرد على بعض من يهاجم هذا المشروع، وكيف سيتم تنفيذها علما بأن ميزانية الدولة لا تسمح بذلك، ويعرض الوزير بمؤتمر المال والتمويل الحادي عشر أبرز الاستثمارات المتاحة في قطاع الإسكان وماتم تنفيذه في مشروع المليون وحدة سكنية .

جدير بالذكر أن وزيري التخطيط والتموين قد أعلنا في وقت سابق مشاركتهم أيضا بمؤتمر المال والتمويل الحادي عشر، كما أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات مشاركتها ودعمها للمؤتمر من خلال إقامة مركز صحفي مجهز لتقديم الدعم لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية التي دعتها الهيئة لتغطية هذا الحدث الاقتصادي الكبير، الذي يُعقد للعام الحادي عشر على التوالي.