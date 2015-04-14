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المتحدث العسكري ينفي استشهاد أو إصابة جنود مصريين في “عاصفة الحزم”

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المتحدث العسكري ينفي استشهاد أو إصابة جنود مصريين في “عاصفة الحزم” المتحدث العسكري ينفي استشهاد أو إصابة جنود مصريين في “عاصفة الحزم”

المتحدث العسكري

أصدر المتحدث العسكري بيانًا، ينفي فيه استشهاد أو إصابة عدد من جنود القوات المسلحة المصرية أثناء إشتراكهم فى عملية “عاصفة الحزم” بدولة اليمن.

وجاء بنص البيان: فى إطار إستغلال بعض الجهات المعادية لحروب الجيل الرابع “حرب المعلومات” بغرض التأثير على الأمن القومى المصرى، تم رصد بعض المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى والتى تتناول استشهاد وإصابة عدد من جنود القوات المسلحة المصرية أثناء إشتراكهم فى عملية “عاصفة الحزم” بدولة اليمن الشقيق.

وأكد  المتحدث، خلال البيان الذي تنُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: لا صحة مطلقاً لهذه المعلومات المتداولة، وسبق وأن تم الإعلان ببيان رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 / 3 / 2015 عن مشاركة القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات البحرية والجوية فقط ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجى وعدد من الدول العربية والإسلامية فى عملية “عاصفة الحزم”.

وشدد المتحدث على أنه  لا تواجد لأى قوات برية مصرية ضمن القوات المشاركة فى عملية “عاصفة الحزم” حتى الآن.

وأنهى بيانه مهيبًا بكافة وسائل الإعلام الرجوع إلى المتحدث العسكرى الرسمى كمصدر وحيد للمعلومات التى تخص أنشطة وعمليات القوات المسلحة المختلفة.

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